Известный игрок "Динамо" проиграл бешеную сумму на ставках

Денис Гармаш пропустил последних игру "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге"

Известный журналист Константин Андриюк рассказал о проигрыше игрока "Динамо" Дениса Гармаша на тотализаторе.

"У меня есть информация, что Гармаш вместе с двумя друзьями несколько лет назад проиграл на ставках на тотализаторе мега-космическую сумму.

Количество нулей в этой сумме - 6", - сказал Андриюк в программе "ТаТоТаке".

Валюту, в которой Гармаш проиграл деньги, журналист не сообщил.

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5 декабря 2017 автомобиль Дениса Гармаша был обстрелян, когда тот находился на парковке. В машине в то время никого не было. Тогда медиа сообщали, что причиной этого стали долги футболиста за игры на тотализаторе.