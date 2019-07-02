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вторник, 02 июля 2019 16:00

Известный европейский тренер будет работать в Китае

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Известный европейский тренер будет работать в Китае
Рафаэль Бенитес возглавит китайский клуб

Рафаэль Бенитес возглавил китайский "Далянь Ифан", сообщает официальный твиттер испанского специалиста. Об условиях контракта станет известно позже.

Ранее издание "The Times" передавало, что зарплата Бенитеса в Китае составит 12 миллионов фунтов стерлингов в год.

Напомним, что Бенитес на прошлой неделе отказался продлевать контракт с "Ньюкаслом". Испанский тренер возглавлял "сорок" с 2016 года.

До "Ньюкасла" Бенитес тренировал "Кастилью", "Вальядолид", "Осасуну", "Эстремадуру", "Тенерифе", "Валенсию", "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи" и "Реал".

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В чемпионате Китая "Далян Ифань" занимает 10-е место после 15-и туров.

https://sportarena.com
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