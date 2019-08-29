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четверг, 29 августа 2019 12:10

Известный европейский клуб заинтересовался ведущим защитником "Динамо"

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Известный европейский клуб заинтересовался ведущим защитником &quot;Динамо&quot;
Никита Бурда заинтересовал итальянскую "Рому"

В поле зрения итальянской "Ромы" попал защитник "Динамо" Никита Бурда.

Как стало известно "Футбол 24", римский гранд активно интересуется не только Романом Яремчуком, но и другим игроком сборной Украины - Никитой Бурдой.

Если об интересе римлян к 23-летнему Яремчука уже было известно ранее, то фамилия Бурды в контексте возможного перехода в ряды "Ромы" появилось впервые. Информацию об интересе "Ромы" к Бурды подтверждает и "La Roma 24". Правда, итальянцы отмечают, что динамовец является альтернативой Деяну Ловрену из "Ливерпуля".

Впрочем, только один из двух игроков сборной Украины сможет перейти в "Рому" - по крайней мере, в текущее трансферное окно. Дело в том, что в "джалоросси" есть только одна вакантная позиция для игрока не из Европейского Союза. В новом сезоне римлян тренирует бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который прекрасно знает возможности Бурды по матчам чемпионата Украины.

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24-летний Никита Бурда имеет контакт с "Динамо" до 30 июня 2022 года. В сезоне 2019/20 центрбэк сборной Украины провел 7 матчей за "Динамо" и забил 1 гол.

https://football24.ua
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Дата
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