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пятница, 16 августа 2019 09:20

Известный европейский клуб хочет приобрести Шапаренко

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Известный европейский клуб хочет приобрести Шапаренко
На старте сезона Шапаренко потерял место в составе "Динамо"

"Црвена Звезда" планирует сделать предложение "Динамо" по покупке атакующего полузащитника Николая Шапаренко.

Руководство сербского клуба узнало о проблемах Шапаренко в "Динамо" и совет директоров готов сделать предложение киевлянам на сумму 4 млн евро, утверждает FC Dynamo Nation.

В Белграде уверены, что справятся с "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов и участие в этом турнире будет привлекательным вариантом для самого игрока.

Наставник "Звезды" Владан Милоевич лично хочет видеть Шапаренко в команде. Он уже несколько раз просил руководство клуба провести переговоры по аренде Николая.

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В нынешнем сезоне в официальных матчах за "Динамо" Николай еще не играл за первую команду, выступая только за дубль.

https://football24.ua
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Дата
16
августа

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