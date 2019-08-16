Известный европейский клуб хочет приобрести Шапаренко

На старте сезона Шапаренко потерял место в составе "Динамо"

"Црвена Звезда" планирует сделать предложение "Динамо" по покупке атакующего полузащитника Николая Шапаренко.

Руководство сербского клуба узнало о проблемах Шапаренко в "Динамо" и совет директоров готов сделать предложение киевлянам на сумму 4 млн евро, утверждает FC Dynamo Nation.

В Белграде уверены, что справятся с "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов и участие в этом турнире будет привлекательным вариантом для самого игрока.

Наставник "Звезды" Владан Милоевич лично хочет видеть Шапаренко в команде. Он уже несколько раз просил руководство клуба провести переговоры по аренде Николая.

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В нынешнем сезоне в официальных матчах за "Динамо" Николай еще не играл за первую команду, выступая только за дубль.