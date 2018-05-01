Известно имя нового тренера Ярмоленко

В клубе Ярмоленко ожидаются изменения на тренерском мостике. Фото: ФК "Боруссия" Д

Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии", судя по всему, получит нового наставника. Немецкий Kicker сообщил, что представители "Боруссии" провели первую встречу с наставником "Ниццы" Люсьеном Фавром.

Источник уверяет, что именно швейцарский специалист сменит летом Петера Штегера на посту главного тренера "шмелей", информирует Zbirna.com.

60-летний Фавр хорошо знаком с реалиями немецкой Бундеслиги. Не так давно он стоял у руля "Герты" и менхенгладбахской "Боруссии".

Разговоры о том, что именно Люсьен примет "Боруссию" ходили давно, но Kicker пишет, что сейчас ситуация стала намного "горячей".

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Из-за повреждения сухожилия 28-летний экс-полузащитник киевского "Динамо" пропустил три месяца, начиная с 27 января. В последнем туре Бундеслиги Ярмоленко вышел на замену на заключительные минуты.