Известно имя нового соперника Усика

Американец Чазз Уизерспун может стать соперником Украинский Александра Усика в его первом поединке в супертяжелом весе. Фото - Укринформ

Украинец Александр Усик получил нового соперника на дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

Им стал американец 38-летний Чазз Уизерспун по прозвищу "Джентльмен", сообщил в Twitter промоутер Эдди Хирн.

Другие источники сообщают, что такое решение не окончательное, переговоры еще продолжаются. Официальный ответ объявят до конца сегодняшнего дня.

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Бой пройдет 12 октября (13 октября по киевскому времени) в Чикаго на "Уинтраст-арене".

В активе Уизерспуна 41 бой. С 38 выигрышей - 29 досрочных. Три боя закончились поражениями. Последний раз американец дрался с Сантандером Сильгадо 23 марта 2019 и праздновал выигрыш.

Соперником Усика должен был быть Тайрон Спонг из Нидерландов. Но тот попался на допинге. Хотя это отрицает, говорит, такое обвинение - это подстава.