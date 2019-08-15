Известная украинская теннисистка возвращается на корт после длительного перерыва в карьере

Екатерина Бондаренко возвращается на корт после рождения второго ребенка

33-летняя украинская теннисистка Екатерина Бондаренко восстановит выступления на теннисном корте.

Спортсменка заявилась на турнир WTA в Ташкенте, который пройдет с 23 по 29 сентября в Узбекистане.

Этот турнир станет первым для Украинской после паузы, связанной с рождением второго ребенка. Бондаренко быстро возобновила тренировки и начала готовиться к возвращению на корт.

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Бондаренко в последний раз выходила на корт в августе прошлого года - в первом раунде US Open уроженка Кривого Рога в двух сетах уступила белоруске Вере Лапко (3: 6, 3: 6).2004- м Екатерина стала чемпионкой Уимблдона среди юниорок, победив в финале сербку Ану Иванович.