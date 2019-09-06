Известная украинская теннисистка поразила сеть своим декольте

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с Открытого чемпионата США по теннису через травму.

Третья ракетка Украины вызвала бурный восторг фанатов своим фото с испанской клиники.

31-летняя киевлянка отправилась в Фуэнхирола, чтобы вылечить травму локтя и выложила снимок с одной из процедур, но поклонники обратили внимание совсем на другое.

Автор: instagram Леся Цуренко в испанской клинике

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Леся Цуренко - украинская теннисистка-профессионал. В профессиональном теннисе с 2007 года. Обладательница шести титулов ITF в одиночном разряде. 40 номер мирового одиночного рейтинга WTA.