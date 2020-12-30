Израильский талант переберется в Украину

На счету вингера 11 мячей в чемпионате Израиля. Фото "Маккаби"

Игрок "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада в ближайшее время будет продан в "Шахтер" или "Динамо", сообщает sport5.co.il.

Израильский клуб получит за футболиста 5 миллионов евро и оставит значительный процент от будущих продаж игрока.

Абада – правый вингер. Тransfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро.

19-летний израильтянин – воспитанник "Маккаби" Петах-Тиква, за первую команду играет с лета 2019 года. На его счету 11 голов и 9 ассистов в 51 матче. Также отметился 7 забитыми мячами в 48 встречах за юношеские и молодежные сборные Израиля.

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В начале 2019-го "Шахтер" подписал Манора Соломона из "Маккаби" Петах-Тиква