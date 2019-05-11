Изменившую Украине спортсменку дисквалифицировали на 12 лет

Савина использовала украинский паспорт подруги

Российская бегунья Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил. Отстранение действует с 6 мая, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Вместе с Савиной виновным признан ее муж и тренер — Алексей Савин. Он дисквалифицирован на четыре года.

В мае 2018 года допинг-проба Савиной дала положительный результат. Осенью ее отстранили от соревнований. Во время дисквалификации легкоатлетка воспользовалась паспортом украинской спортсменки Галины Сышко, завершившей карьеру восемь лет назад, и выступала на международных соревнованиях под ее именем.

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До 2014 года Савина выступала за сборную Украины, однако затем поменяла спортивное гражданство на российское. В 2017-м на чемпионате России по легкой атлетике спортсменка стала бронзовой призеркой в беге на 800 метров.