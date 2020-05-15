"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"

Роман Григорчук – украинский тренер, который на родине лучше всего поработал с одесским "Черноморцем", играл в 1/16 финала Лиги Европы 2013/14. Некоторое время его фамилия постоянно фигурировала среди кандидатов на должность главного тренера киевского "Динамо".

Более пяти лет вы работали в Казахстане и Азербайджане. Футбол в этих странах – спорт номер 1?

- В обеих странах делается очень много для популяризации и развития спорта в целом и футбола в частности. Относительно футбола - подтягивают инфраструктуру, проводятся информационные кампании популяризации игры.

Но нельзя сказать, что в Азербайджане футбол - спорт номер один. В стране хорошо развиты индивидуальные виды спорта – силовые единоборства. Местные спортсмены достаточно успешны в этом на международной арене.

В Казахстане значительное место занимает хоккей, какой популярный в стране.

Автор: ФК "Астана" Роман Григорчук возглавлял самую сильную команду Казахстана "Астану"

Какой уровень футбольного чемпионата в этих странах?

- Достаточно солидный. Если брать ведущие команды - "Кайрат", "Астана", "Карабах" - то там условия идеальные, они бы смогли бороться за медали в чемпионате Укрины. Нельзя сказать, что есть какие-то слабые команды. Все хорошо обеспечены. Имеют все условия, чтобы укомплектоваться команду. Если сравнивать с нынешним чемпионатом Украины, то серьезной разници я не вижу. Отдельно стоят "Шахтер" и "Динамо".

Вариант со стажировкой не исключаю, хотя острую необходимость в этом не чувствую

Модель игры в Казахстане и Азербайджане похожа?

- Сейчас люди уже много чего умеют и знают в футболе. Уже особо не найдешь команды, которые бы играли в примитивный футбол. Каждый клуб хочет развиваться, ставит перед собой амбициозные цели. Поэтому не стоит считать, что где-то может быть слабый футбол. В настоящий момент каждая команда имеет свой почерк, свое лицо.

В Украине из-за погодных условий зимой в футбол не поиграешь. Как с этим в Азии?

- Погодные условия в Азербайджане отличаются от Казахстана. В Азербайджане есть определенные периоды, когда бывают сильные ветры . Но это краткосрочное явление. В плане футбола там уютно. Нет длинных переездов или перелетов. Чемпионат идет по системе осень-весна. Межсезонье проходит летом. Команды едут в более прохладные страны, где нет жары.

Придется играть матчи квалификации еврокубков в июле-августе. В это время стоит достаточно серьезная жара. Это очень трудно. Зато зимой проще. Чемпионат играется почти до нового года, потом небольшой перерыв и команды опять возобновляют выступления.

В Казахстане сложнее. Эта большая страна, погода здесь разная. Есть места, где действительно холодно. Есть места, где жара. Очень большие перепады температуры. На игру нужно добираешься только самолетом. Не все команды имеют хорошие газоны. Отдельные клубы играют на искусственных полях. От этого футбол не выигрывает.

Сложно пригласить в местные команды качественных легионеров?

- Топ-футболиста привлечь трудно. Он, в первую очередь, будет рассматривать европейские чемпионаты, даже если по деньгам будет меньше. Плюс есть индивидуальные семейные требованиями относительно детских садиков и школ. Но добротного футболиста ангажировать реально. В Казахстане и Азербайджане играют качественные легионеры.

Автор: ФК "Астана" Во время матча Роман Григорчук все время в игре

Почему местных игроков нет в ведущих чемпионатах Европы?

- Комплекс проблем. Есть ряд аспектов, которые нужно обсуждать, анализировать, изучать, менять. Считаю, что не должно быть никакого лимита на легионеров. Не будет никакой искусственности. Все должно происходить естественно. Играть должны самые сильные. Сильная конкуренция пойдет на пользу. Это приведет к улучшению ситуации. Но должны происходить и другие шаги.

"Астана" - главная команда Казахстана. Вы там работали. Когда от тебя каждый матч требуют максимум – это трудно?

- Это трудно, но в то же время интересно. Топ-клубы постоянно под давлением. Они не имеют права на поражение. Любая потеря очков с командой, которая ниже в таблице, приводит к критике. Критика – это заслуженно. Но должны правильно оценивать. Команда играет на три фронта, имеет большую нагрузку.

Ни одна команда не может пройти путь в 50 игр без потерь, без спадов. Нужно относиться с пониманием к этому.

Тренеры больших команд должны понимать всю ответственность своей работы. Если команда не выиграла, то будет давление. С этим нужно научиться работать. Воспринимать как один из компонентов футбола.

Автор: Sputnik / Абзал Калиев В своем последнем матче в "Астане" Роман Григорчук победил "МЮ"

За эти пять лет, проведенных за рубежом, вы стали сильнее как тренер?

- Я бы употребил слово "опытнее". Очень многому научился. Работал с командами, которые в своих чемпионатах были лидерами. Мог реализовать собственные идеи. Получил опыт, потому что работал в разных странах, в которых культура, быт, философия людей отличаются. Это обогатило меня как тренера и человека.

С января вы находитесь в творческом отпуске. Такая пауза полезна?

- Я мог бы спокойно обойтись без нее. Но подобные периоды тоже нужны. Есть момент отойти на время от практики футбола и проанализировать без эмоций много вещей, прийти к новым тренерским решениям

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Сейчас один из наилучших украинских тренеров – Виктор Скрипник . Работает в "Заре", до того тренировал "Ригу". Вы также имеете опыт работы в Латвии перед тем как приехать в Украину. Как объяснить то, что из этой нефутбольной страны к нам едут подготовленные специалисты?

- Там большой организационный порядок. Они ко всему подходят прагматично. Детский футбол хорошо развивается. Все очень аккуратненько без размаха. Для тренера это хороший опыт. Там можно работать и развиваться.

Ваш "Черноморец" был финалистом Кубка Украины-2013. Особенно игроки той команды нигде дальше не "засветились". В чем была сила того "Черноморца"?

- Чемпионат Украины тогда был очень сильным. В чемпионате играли целый ряд топ-футболистов. Только в конкурентной среде можно развиваться.

В "Черноморце" у нас была подобрана команда, которая хотела развиваться, прогрессировать и побеждать. Все, что касается матчей, других аспектов – это было одно удовольствие работать. Тем более, в той футбольной атмосфере, которая тогда господствовала на одесском стадионе.

В прошлом году сборная Украины выиграла молодежный Кубок мира . Чего могут достичь игроки той команды?

- Скажу так: могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро.

Молодой тренер должен "прорубить" себе дорогу наверх. Показать качество собственной работы в командах низшего класса, заявить о своих амбициях. Другой путь мы видим на примере "Челси"

Готовы опять работать в Украине?

- Да, конечно. Но только в команде, которая имеет амбициозные планы, стремится играть в еврокубках. Я хотел бы осуществить свою мечту: выйти со своей командой в групповому турниру Лиги чемпионов. Футбольная жизнь имеет смысл, когда она полноценна. Если ты имеешь возможность реализоваться и достигать таких побед, которые запоминаются на всю жизнь.

Автор: ФК "Чорноморець" Роман Григорчук сделал себе тренерское имя в "Черноморце"

Творческий отпуск – время постажироваться в других клубах?

- Обучение не имеет границ. Пытаюсь постоянно учиться и развиваться. Вариант со стажировкой не исключаю, хотя острую необходимость в этом не ощущаю. Более важным для меня сейчас - есть возможность и достаточно времени для объемной работы. Я могу в полной мой систематизировать все свои идеи и наработки. Этим буду заниматься.

Почему в Украине так мало доверяют молодым тренерам?



- Молодой тренер должен "прорубить" себе дорогу наверх. Показать качество собственной работы в командах низшего класса, заявить о своих амбициях. Другой путь мы видим на примере "Челси" . Когда руководство клуба назначило, молодого тренера Фрэнка Лемпарда, который был легендой клуба.

55-летний Роман Григорчук в роли игрока выступал за "Прикарпатье", австрийский "Санкт-Пельтен", польскую "Петрохимию", "Кривбасс", российский "Сатурн" и латвийский "Динабург". Тренерскую карьеру начал в Латвии. Тренировал "Металлург" Запорожья, "Черноморец", азербайджанскую "Габалу" и казанскую "Астану". Трижды выигрывал чемпионат Латвии, дважды - Кубок страны. Двукратный чемпион Казахстана. Женат. Воспитывает дочку и сына.



