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пятница, 06 сентября 2019 20:11

Иванаускас уничтожил Украину

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Иванаускас уничтожил Украину
Обидчик сборной Украины Ианаускас сейчас работает тренером

Сборная Украины в субботу в 19.00 сыграет гостевой матч против Литвы в квалификации к Евро-2020.

За историю отборов украинцы и литовцы дважды пересекались с литовцами. Впервые в отборе к Евро 1996. В первой игре, 7 сентября на киевском "Олимпийском" наши проиграли - 0:2. Игру для гостей сделал форвард "Гамбурга" Иванаускас, который сам забил гол и отдал голевую передачу.

В том матче украинцы не могли рассчитывать на всех ведущих игроков. А за год украинцы одержали волевую победу в Литве - 3:1. Голы на свой счет записали Гусин и дважды Гусейнов.

В отборе к Евро 2008 подопечные уже Олега Блохина дважды обменялись победами с Литвой. 28 марта 2007 года украинцы минимально победили в Одессе благодаря голу Гусева.

17 ноября в Каунасе украинцы уступили - 0:2. Тот матч уже ничего не решал.

Также Украина играла с Литвой товарищеские матчи. В 2010 году Украина разгромила литовцев в Харькове 4:0 благодаря дублям Алиева и Шевченко. А в конце 2014 года в Киеве и гра завершилась нулевой ничьей. Там же, в Киеве, в 1996-м украинцы оказались сильнее - 5:2.

Сборная Украины является лидером группы Б. В 4 матчах подопечные Андрея Шевченко набрали 10 очков. Литва - последняя команда группы. У подопечных Вальдаса Урбанса после 1 матчей только 1 очко.

Автор: Сергей Тищенко
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