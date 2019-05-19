Иван Петряк остался без медалей в Венгрии

иван Петряк обижается на "Ференцварош"

Агент Ивана Петряка Иван Пироженко сообщил, что украинец остался без медали за победу в чемпионате Венгрии в составе "Ференцвароша". Об этом пишет "Трибуна"

"Команда собралась попрощаться с Иваном Петряком. Обидно, конечно, что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы оказались без медалей.

Но это жизнь, и она продолжается. Браво команда. Это был невероятный год", – написал Иван Пироженко в инстаграме.

25-летний Петряк забил 6 голов и сделал 11 ассистов в 28 матчах чемпионата Венгрии.

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За несколько туров до завершения чемпионата полузащитник перешел в "МОЛ-Види" (главный соперник "Ференцвароша"), чем вызвал возмущение в команде и среди болельщиков.