Итальянский тренер обсуждает предложение "Шахтера"

Роберто Де Дзерби уже контактировал из представителями "Шахтера".Фото: Reuters

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал о контактах между "Шахтером" и главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

"Вечером были неофициальные контакты между "Шахтером" и моим другом Роберто Де Дзерби. Буду очень рад и счастлив за Роберто", – сказал Кассано в эфире Bobo Tv на Twitch.

Ранее была информация, что Де Дзерби – в шорт-листе "Шахтера" на пост главного тренера.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив "Дарфо Боарио". Также работал в "Фодже", "Палермо" и "Беневенто".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидат в тренеры "Шахтера" заявил о желании поработать за границей

41-летний итальянец тренирует "Сассуоло" с лета 2018 года. Под его руководством команда идет 8-й в Серии А. Он известен как приверженец яркой атакующей игры.