Итальянский клуб не хочет ехать в Москву

"Спартак" сотворил сенсацию в Неаполе. Фото: Reuters

В пятом туре Лиги Европы итальянский "Наполи" сыграет против российского "Спартака" в Москве. Но в итальянском клубе не хотят ехать в Россию на этот матч и стремятся перенести его в другое место.

Матч "Спартак" – "Наполи" состоится 24 ноября. Несмотря на то, что до игры еще почти месяц, в Наполи уже выражают свою обеспокоенность по поводу проведения матча в Москве.

Основная причина – ситуация с коронавирусом в России и Москве в частности. По официальным данным, в России только за сутки 26 октября выявлено 36582 случая заражения коронавирусом. 1123 умерли за сутки. По этому показателю Россия находится на втором месте в мире. В Италии за 26 октября не было зафиксировано смертельных исходов из-за коронавируса.

Кроме того, в Москве вводится усиленный карантин.

В "Наполи" пока официально не обращались в УЕФА с просьбой перенести этот матч в другое место. Но уже рассматривают такую ​​возможность.

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Первая игра "Спартака" с "Наполи" завершилась победой российского клуба - 3:2. Это была единственная победа московского клуба в группе.