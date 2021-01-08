Итальянский футболист забил гол в стиле Ибрагимовича

Маттиа Дзакканьи принес свои команде победу. Фото: Инстаграм Маттиа Дзакканьи.

В 15-м туре чемпионата Италии "Специя" дома уступила "Вероне" - 0:1.

Игра прошла при встречных курсах до удаления в составе хозяев в середине второго тайме. После чего "Верона" перехватила инициативу.

Гости никак не могли забить. На помощь пришел полузащитник Маттиас Дзакканьи, который роскошным ударом забил единственный гол в матче. Дзакканьи принял фланговую передачу на грудь после чего ударом через себя направил мяч в нижний угол ворот соперника. Такому голу позавидовал бы даже Златан Ибрагимович.

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В турнире таблице "Специя" идет на 16-м мощи, а "Верона" занимает "Верона" занимает 9-е место.