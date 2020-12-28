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понедельник, 28 декабря 2020 18:28

Итальянская теннисистка снялась в красных туфлях

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Итальянская теннисистка снялась в красных туфлях
Камила Джорджи выиграла 17 поединков в 2020 году. Фото истаграм камила Джорджи

Итальянская теннисистка Камила Джорджи порадовала подписчиков своей официальной страницы в "Инстаграме" откровенной фотографией. На снимке 76-я ракетка мира лежит на диване в красном белье и красных туфлях.

"Поздравляю всех с Рождеством", — поздравила теннисистка подписчиков в подписи под фото.

2020 год 28-летняя итальянка завершила с 17 победами в 30 проведённых матчах. Свой последний трофей Джорджи завоевала в 2018 году, когда стала победительницей соревнований в Линце (Австрия).

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Новый сезон WTA-тура стартует в Абу-Даби с 5 января. Соревнования категории WTA-500 с призовым фондом в $ 565 тыс. завершатся 13 января. С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к Australian Open — 2021.

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