Итальянец назвал "Динамо" дорогим магазином

Николаем Матвиенко интересуется "Арсенал". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший тренер "Шахтера" по физподготовке Массимо Уголини рассказал о защитниках, которыми интересуется "Наполи", – Николае Матвиенко и Виталии Миколенко.

"Николай Матвиенко – левша, но неплохо использует и правую ногу. С "Шахтером" он сыграл в финале Юношеской лиги УЕФА. Это универсальный игрок, он также играл справа при Фонсеке. Он тактически готов, потому что работал под руководством европейских тренеров. Он играет за сборную Украины и готов перейти в хорошую команду за рубежом. Он также очень открытый парень. Недостатком может быть отсутствие агрессии в игре один на один, он очень чистый игрок и мало фолит. Однако он очень хорош в продвижении с мячом и созидании". Сообщает "Трибуна".

Виталий Миколенко из "Динамо" намного лучше играет на левом фланге. "Динамо" – довольно дорогой магазин, особенно с Луческу. Купить Миколенко будет непросто", – сказал Уголини в эфире программы Radio Goal на Radio Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что "Динамо" требует от "Наполи" €35 млн за Миколенко. Итальянцы приостановили переговоры.

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Уголини работал в "Шахтере" в 2007-2016 годах.