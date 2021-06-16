Италия на классе разгромила Швейцарию

Мануэль Локателли с 2019 играет за "Сассуоло". Фото: Gettyimages.com

В матче второго тура Евро-2020/21 сборная Италии разгромила Швейцарию -3:0.

Что нужно знать о игре в Риме?

Арбитр не засчитал гол Италии. Судья отменил мяч Джорджо Кьеллини после подсказки ВАР. Защитник сборной Италии подыграл себе рукой.

Италия потеряла капитана. В эпизоде ​​с незасчитанным голом Кьеллини получил повреждение и был заменен в середине первого тайма.

Итальянцы выиграли середину поля. Хозяева держали игру под контролем. Почти ничего не дали сопернику сделать у своих ворот, сами выбирали темп и скорости матча. Команда Роберто Манчини полностью контролировала ситуацию в середине поля.

Команда Роберто Манчини полностью контролировала ситуацию в середине поля

Швейцария разочаровала. Ничего особенного гости не смогли показать. Все было очень прогнозируемо и без скорости. Швейцарцы не смогли создать никаких проблем сопернику.

Полузащитник "Сассуоло" стал героем матча. Мануэль Локаттели сначала замкнул фланговую передачу с близкого расстояния, а затем дальним ударом переиграл вратаря Швейцарии.

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Игра завершилась в начале второго тайма. После счета 2:0 в матче стало все понятно. Италия сбавила обороты и начала сушить игру. В Швейцарии ничего не получалось в атаке. Чиро Иммочили в конце игры оформил разгром.

Легкая прогулка для команды Манчини. Во втором подряд матче итальянцы не встречают никакого сопротивления от соперника. Швейцария не смогла создать любые проблемы и была полностью обыграна на поле.

В первом матче второго тура Уэльс победил Турцию. Италия имеет шесть очков, в Уэльса - четыре. Швейцария набрала только одно очко, а Турция пока без зачетных баллов.

17 июня сборная Украины будет играть в матче второго тура Евро против Северной Македонии. Начало игры 16:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.