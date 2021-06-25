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суббота, 26 июня 2021 06:11

Италия дожала Австрию в конце встречи

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Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия сломила сопротивление Австрии лишь в конце встречи. Фото: Bob Thomas Sports Photography vi

Сегодня на Евро-2020 будут сыграны первые матчи 1/8 финала. Дания встретится с Уэльсом, а Италия с нашим обидчиком - сборной Австрии.

В 1990 году на Кубке мира в Италии эти команды попали в одну группу Кубка мира. Именно они сыграли первую игру.

Итальянцы имели большое преимущество, но мяч упорно не шел в ворота. Все усилия форвардов хозяев первенства не приносили результата. Тогда тренер Адзельо Вичини решил выпустить запасного нападающего - игрока "Ювентуса" Сальваторе Скилаччи. Именно ему суждено было открыть счет. Джанлука Виалли высоко подал, а Скилаччи головой наконец пробил вратаря.

Игра так и завершилась - 1:0. В итоге Италия вышла из группы, а Австрия уступила второе место сборной Чехословакии и не вышла в 1/8 финала.

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Сальваторе Скилаччи так разыгрался, что стал лучшим бомбардиром турнира - 6 мячей. Сборная Италии, мечтавшая повторить свой успех 1982 года, споткнулась в полуфинале против Аргентины - 1:1. Серию пенальти лучше выполнили южноамериканцы. Диего Марадона так настроил публику, что половина стадиона болела за Аргентину. В итоге Италия заняла третье место, обыграв в утешительном финале сборную Англии - 2:1. Чемпионами мира стали немцы, обыгравшие в финале Аргентину благодаря сомнительному пенальти – 1:0.

Автор: Юрий Стригун
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26
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