Италия досрочно вышла на Евро

Итальянцы квалифицировались на Евро после провала в отборе на Кубок мира

Две сборные уже завоевали путевки на Евро-2020. В команду Бельгии, которая оформила пропуск в четверг, присоединилась сборная Италии.

Вчера "Скуадра адзурра" победила дома Грецию - 2:0 и стала недосягаемой для соперников.

Остальные матчи принесли следующие результаты:

Фарерские острова - Румыния - 0:3, Босния и Герцеговина - Финляндия - 4:1, Дания - Швейцария - 1:0, Норвегия - Испания - 1:1, Мальта - Швеция - 0:4, Лихтенштейн - Армения - 1:1 .

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Сегодня будут сыграны еще десять матчей отбора.