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среда, 21 августа 2019 10:06

"Испорченная страна с неприветливым населением" – испанский футболист дал характеристику украинцам

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&quot;Испорченная страна с неприветливым населением&quot; – испанский футболист дал характеристику украинцам
Риера несколько сезонов выступал за "Черноморец"

Бывший полузащитник "Черноморца" Сито Риера поделился своими впечатлениями, оставшимися об Украине.

"Это испорченная страна (в оригинале - país deteriorado). Есть только два города, в которых можно жить хорошо, и один из них - Одесса. Это что-то вроде украинской Ибицы, где есть морские пляжи". Об этом пишет sport.ua

"Характер тамошних людей очень закрытый. У них есть проблемы с тем, чтобы быть более жизнерадостными. В психологическом плане нужно быть очень сильным, чтобы адаптироваться к таким реалиям", - отметил Риера.

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За "Черноморец" Сито Риера выступал с 2012 по 2014 год. После начала войны на Донбассе испанский хавбек покинул стан "моряков", разорвав с клубом контракт. С лета минувшего года выступает на Кипре за "Эносис".

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