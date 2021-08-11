Исполком УАФ перенесли на следующий вторник

Возвращение Реброва затягивается. Фото: Reuters

Исполнительный комитет УАФ должен был завтра утвердить кандидатуру нового тренера сборной Украины. Однако заседание снова перенесли.

Как сообщает журналист Роман Бебех в своем канале "Бомбардир", исполком перенес заседание на 17 августа.

Процесс принятия решения касательно тренера сборной задерживается из-за ситуации с разрывом контракта Сергея Реброва с "Аль-Айном", о чем сообщалось ранее.

Отмечается, что есть вероятность выплаты компенсации за специалиста.

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Ранее была информация, что сборную может возглавить Александр Петраков. Андрей Шевченко подал в отставку с должности тренера сборной 1 августа. Он руководил командой 5 лет.