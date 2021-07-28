Испанскую теннисистку вывезли с корта на коляске

Бадосу вывезли из корта на коляске.Фото: instagram.com/paulabadosa

Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить матч 1/4 финала олимпийского турнира в Токио из-за теплового удара, сообщает журналист Тумайни Карайол в Twitter. Она проиграла первый сет чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6 и не смогла продолжить борьбу.

Спортсменке стало плохо из-за жары. Матч начался в полдень по местному времени. Бадоса не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли на коляске.

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За победу в турнире Маркета Вондроушова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной. Сегодня Свитолина обыграла в 1/4 финала итальянку Камилу Джорджи в двух сетах. Победитель пары Свитолина – Вондроушова сыграет в финале олимпийского турнира.