Испанский журналист советует Лунину покинуть "Реал"

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Вратарю мадридского "Реала" 21-летнему Андрею Лунину лучше сменить команду ради игровой практики.

Голкипер сборной Украины пока что не может конкурировать за место в воротах "сливочных" с Тибо Куртуа.

"Отобрать место в Куртуа невозможно. Лунин - еще молодой вратарь, я считаю, что он должен играть для собственного же прогресса. Аренда для него - лучшая опция. Следует снова подыскать клуб, который гарантировал бы ему практику.

Однако дождемся Кубка Испании. Мадрид вскоре стартует против "Алькояно", не сомневаюсь, что место в воротах займет именно Лунин", - сказал испанский журналист Диего Плаза в комментарии "Футбол 24 ".

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Андрей Лунин играет за "Реал" с лета 2018-го. За это время украинский вратарь не провел ни одного матча за "сливочных". Лунин выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".