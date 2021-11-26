Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 171
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
Просмотров: 774
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Просмотров: 1404
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
1 Просмотров: 2934
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга
Просмотров: 333
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
1 Просмотров: 972
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Просмотров: 3123
"Люди сходят с ума. Хлеб – это все, а его нет". Джерри Берман описал геноцид украинцев
"Люди сходят с ума. Хлеб – это все, а его нет". Джерри Берман описал геноцид украинцев
Просмотров: 630
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
Просмотров: 1377
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Просмотров: 4212
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций
Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций
Петраков прокомментировал жеребьевку плей-офф Кубка мира
Петраков прокомментировал жеребьевку плей-офф Кубка мира
Джошуа хочет заставить Усика сдаться в реванше
Джошуа хочет заставить Усика сдаться в реванше
Лучший матч Ярмоленко за "Вест Хэм": результаты матчей Лиги Европы
Лучший матч Ярмоленко за "Вест Хэм": результаты матчей Лиги Европы
Показали, как бывший наставник "Барселоны" тренирует сборную Украины
Показали, как бывший наставник "Барселоны" тренирует сборную Украины
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 2610
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3618
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4815
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1548
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1188
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 135
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
суббота, 27 ноября 2021 07:11

Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций

  Комментировать
Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций
Хорди Гомес был звездой АПЛ. Фото: Gettyimages.com/

Полузащитник кипрской "Омонии" 36-летней Хорди Гомес отличился красивым забитым мячом в Лиге Европы.

В матче пятого тура команда испанца расписала ничью с "Карабахом" -2:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кейн забил самый красивый гол за карьеру

Гомес спас свою команду в конце матча. Киприоты отобрали мяч на собственной половине и сфера после серии единоборств оказалась в Хорде. Испанец без лишних раздумий решился пробить из центрального круга и неожиданно заскочил Магомедалиева.

Хорди Гомес был звездой в АПЛ, когда выступал за "Суонси", "Уиган", "Сандерленд", "Блэкберн".

В группе Н лидером является "Базель", с 11 очками. На втором месте – "Карабах". "Омония" и "Кайрат" покидают турнир.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв голодоморов

Самое читаемое
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
15
 2 Просмотров: 17424
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом Просмотров: 10143
&quot;Просили уколоть что угодно, только не ее&quot;: в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины
"Просили уколоть что угодно, только не ее": в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 9432
&quot;Убегайте подальше&quot; - синоптик предупредила украинцев об опасности
"Убегайте подальше" - синоптик предупредила украинцев об опасности Просмотров: 7704
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
12
 Просмотров: 6679
Спорт
Что нужно знать о первом сопернике сборной Украины в стыковых матчах Кубка мира
Что нужно знать о первом сопернике сборной Украины в стыковых матчах Кубка мира
 Просмотров: 1278
Петраков прокомментировал жеребьевку плей-офф Кубка мира
Петраков прокомментировал жеребьевку плей-офф Кубка мира
 Просмотров: 2250
Украина сыграет против Шотландии в стыковых матчах Кубка мира
Украина сыграет против Шотландии в стыковых матчах Кубка мира Просмотров: 738
Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из "Шерифа"
Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из "Шерифа" Просмотров: 891
Назвали имя первого новичка "Динамо"
Назвали имя первого новичка "Динамо" Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
23
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
6
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова
5
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
2
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Голосов: 618
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть