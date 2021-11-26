Испанский полузащитник забил с середины поля в Лиге конференций

Хорди Гомес был звездой АПЛ. Фото: Gettyimages.com/

Полузащитник кипрской "Омонии" 36-летней Хорди Гомес отличился красивым забитым мячом в Лиге Европы.

В матче пятого тура команда испанца расписала ничью с "Карабахом" -2:2.

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Гомес спас свою команду в конце матча. Киприоты отобрали мяч на собственной половине и сфера после серии единоборств оказалась в Хорде. Испанец без лишних раздумий решился пробить из центрального круга и неожиданно заскочил Магомедалиева.

Хорди Гомес был звездой в АПЛ, когда выступал за "Суонси", "Уиган", "Сандерленд", "Блэкберн". В группе Н лидером является "Базель", с 11 очками. На втором месте – "Карабах". "Омония" и "Кайрат" покидают турнир.