Испанский клуб не рассчитывает на игрока сборной Украины

Василий Кравец вынужден искать себе новую команду

Украинский защитник испанского "Леганес" Василий Кравец покинет клуб этим летом.

Кравец не убедил тренерский штаб во время предсезонных сборов, и тренер Маурисио Пеллегрино не рассчитывает на него в этом сезоне, сообщает AS.

По информации издания, "Леганес" готов отдать украинца в аренду, чтобы он получал необходимую игровую практику в другой команде. В начале июля в услугах защитника были заинтересованы "Малага" и бывший клуб Василия - "Луго".

Также сообщается, что "Леганес" уже нашел замену Кравцу. "Огурцы" намерены арендовать левого защитника "Алавеса" Сауля Гарсию.

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Портной перешел в "Леганес" с "Луго" в начале этого года. 22-летний украинец сыграл за "пепинерос" 6 матчей в прошлом чемпионате Испании. В первом туре нынешнего розыгрыша Ла Лиги Кравец не попал даже в заявку на поединок против "Осасуны". Андрей Шевченко вызывает Кравца в сборную Украины, но в официальных матчах он еще не играл.