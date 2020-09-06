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воскресенье, 06 сентября 2020 12:40

Испанские болельщики прошлись по сборной Украины

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Испанские болельщики прошлись по сборной Украины
Украина еще никогда не побеждала Испанию. Фото УАФ

Испанские болельщики живут в предвкушении матча Лиги Наций Испания – Украина, который состоится сегодня. В социальных сетях они делятся ожиданиями от предстоящей игры. Об этом пишет "Футбум".

Jose: Сборная Украины – очень опасный соперник. Шевченко создал действительно сильную команду, у которой практически нет слабых мест. Из недостатков я бы назвал нестабильную оборону и странные ошибки вратаря Пятова, который не умеет играть под давлением. Есть проблема и в атаке, но форварды в Украине – это не самые опасные игроки. Больше внимания нужно уделить центральным полузащитникам и вингерам.

Fernandez: Боюсь, что Украина может неприятно нас удивить. В Испании все привыкли считать, что в восточной Европе нет сильных команд, но Украина сейчас стоит на одном уровне с топ-сборными. Не по подбору футболистов, а по качеству игры. Сейчас у них очень сильный тренерский штаб, много талантливых игроков, и даже к смене поколений они уже готовы. Кто следит за футболом, тот знает, что Украина выиграла чемпионат мира U-20, и там было много действительно ярких игроков.

В Испании все привыкли считать, что в восточной Европе нет сильных команд, но Украина сейчас стоит на одном уровне с топ-сборными

Imeldo: В Украине, как и в Испании, есть два топ-клуба, а остальные далеко позади. Если посмотреть на состав сборной Украины и тех, кто может туда попасть в ближайшем будущем, то я бы сказал, что "Шахтёр" - это настоящее Украины, а "Динамо" - будущее. Достаточно посмотреть на состав "Шахтёра" и сборной Украины: Пятов, Степаненко, Кривцов, Мораес, Марлос, Коноплянка – все они, наверняка, завершат карьеру после чемпионата Европы в 2021 году. А заменят их игроки "Динамо", которые пока не могут пробиться в основу, или играют там нестабильно: Миколенко, Цыганков, Попов, были и другие игроки, которых так сходу не вспомню. Ну и Лунин, конечно же, но он вроде в "Динамо" не играл. У Украины достаточно талантливых молодых игроков и я даже не удивлюсь, если сборная станет даже сильнее, когда уйдут ветераны.

Mariano: Из того, что я видел, Украина играет в стиле команд, в которых форвард выполняет отвлекающую роль. Скорее всего, делается это осознанно, так как у Украины нет форварда топ-уровня. Поэтому Шевченко приносит его в жертву, заставляя единственного нападающего не забивать голы, а собирать вокруг себя защитников и освобождать зоны для более опасных игроков: Малиновского, Зинченко, Марлоса и Ярмоленко. Шевченко – умный тренер, он сумел слабые места своей команды правильно использовать и этим сделал её ещё сильнее.

Сборная Украины – это "Шахтер", которым руководит Шевченко

Alvarez: Как по мне, то самый опасный игрок Украины – это Малиновский. Просто топ-игрок, который умеет всё: у него есть техника, отлично поставленный удар, видение поля, умение играть в отборе… Очень хотелось бы, чтобы испанские клубы обратили на него внимание. Думаю, что Малиновский мог бы заиграть в "Атлетико" или "Севилье". И был бы там ключевым игроком.

Cortez: Сборная Украины – это "Шахтер", которым руководит Шевченко. Именно так кратко можно описать эту команду, с которой нам предстоит сыграть. Клуб, который играл недавно в полуфинале Лиги Европы – это основа сборной. Восемь игроков из "Шахтёра" обычно играют в стартовом составе, либо же выходят стабильно на замены. Шевченко сделал упор на сыгранности этих футболистов и это помогло Украине обыграть Португалию и Сербию, очень серьёзных соперников. В принципе, Шевченко не первый, кто такое делает. Можно вспомнить сборную Испании, состоящую из основы "Барселоны". Это логично, когда в твоей стране есть сильный клуб и ты оттуда берёшь много игроков. Но Шевченко сумел дополнить этот "Шахтёр" очень интересными исполнителями: Зинченко, Малиновский, Цыганков, Миколенко – это игроки высокого уровня, способные доставить много неприятностей соперникам. Благодаря этим футболистам Украина стала даже сильнее, чем "Шахтёр". Шевченко сделал очень интересный симбиоз, и будет очень интересно понаблюдать за Украиной в матче с Испанией.

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Матч между Испание и Украиной начнется сегодня в 21-45. Текстовая трансляция – на нашем сайте.

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06
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