Испанская Ла Лига вернула Украине Крым

Испанская Ла Лига оперативно отреагировала на обращение посольства Украины о принадлежности оккупированного полуострова

Ранее на сайте чемпионата Испании полуостров был отмечен российским. После огласки посольство Украины в Испании обратилось к руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить ошибку, сообщает "ФутболХаб".

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Ла Лига исправила ошибку и обозначила на карте трансляторов Крым как часть Украины. Ошибка стала из-за не внимательности редакторов сайта чемпионата Испании.

Чемпионат Испании является одним из сильнейших в мире. Ла Лигу транслируют в большинстве стран мира. В Украине матчи испанского первенства показывает сервис "Мегого". В составе мадридского "Реала" выступает украинский вратарь Андрей Лунин. В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым. Анексию не признают высшие футбольные органы мира УЕФА и ФИФА.