Испания примет Украину на тренировочном поле мадридского "Реала"

Стадион вмещает 6 тысяч зрителей. Фото твиттер

3 сентября во Львове сборная Украины сыграет свой матч Лиги наций против Швецарии. А уже 6 сентября дружина Шевченко отправляется в Испанию. На Пиренеях испанцы примут сборную Украины в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало матча в 21:45.

Стадион "Альфредо ди Стефано" является тренировочным для мадридского "Реала" и вмещает всего 6 тыс. зрителей. Сообщает "Телеграф".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альфредо ди Стефано похищали коммунисты

Кроме сборных Швейцарии и Испании, в группе с украинцами выступает еще сборная Германии.