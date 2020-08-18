Испания примет Украину на тренировочном поле мадридского "Реала"

3 сентября во Львове сборная Украины сыграет свой матч Лиги наций против Швецарии. А уже 6 сентября дружина Шевченко отправляется в Испанию. На Пиренеях испанцы примут сборную Украины в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало матча в 21:45.
Стадион "Альфредо ди Стефано" является тренировочным для мадридского "Реала" и вмещает всего 6 тыс. зрителей. Сообщает "Телеграф".
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Кроме сборных Швейцарии и Испании, в группе с украинцами выступает еще сборная Германии.
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