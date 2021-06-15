Испания не смогла преодолеть шведский "автобус" на Евро

Робин Ульсен прошлый сезон играл на правах аренды в "Эвертоне". Фото: Gettyimages.com

В первом туре группового турнира Евро -2020/21 сборная Испании не смогла победить Швецию - 0:0.

Что нужно знать об игре в Севилье?

Три линии обороны шведов. Игра проходила на половине поля сборной Швеции. Испанцы владели мячом и пытались расшатать количественную оборону соперника, в которой участвовали даже игроки атаки шведов. Гости строили свою игру вторым номером, через контратаки.

Робин Ульсен стал главным героем матча. Вратарь "Ромы" неоднократно спасал сборную Швеции.

Испанцам не хватало лидера на поле

Альваро Мората стал главным неудачником. Форвард "Ювентуса" имел больше всех моментов у ворот соперника, но так и не смог забить в ворота Швеции.

Шведы могли победить. Гости имели две возможности забить в каждом из таймов. Испанцам не всегда удавалось удержать главного форварда соперника Александра Исаака.

Испании не хватило лидера. Хозяева стадиона имели полное преимущество на поле, но не смогли забить. Не хватило не только реализации, но и лидера на поле, который бы повел команду за собой в решающий момент. Атаки испанцев выглядели все более прогнозируемыми. Контроль мяча не давал большой пользы команде Луиса Энрике.

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Матч до забитого мяча. Шведам удалось нивелировать класс соперника благодаря коллективным действиям. Судьбу матча в таких случаях мог решить один гол. Каждая из команд имела свои моменты, но не хватило реализации.

В другом матче группы Словакия победила Польшу -2:1. В следующем туре испанцы сыграют против поляков, а шведы со словаками. Сборная Украины проведет свой следующий матч 17 июня. Команда Андрея Шевченко сыграет против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. В первом своем матче украинцы уступили Нидерландам -2: 3.