Испания и Швеция вывели сборную Украины в плей-офф Евро

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020/21.
Команда Андрея Шевченко смогла стать одной из четырех лучших команд, занявших третье место в своих группах.
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Победа Швеции над Польшей -3:2 и разгром сборной Испании Словакии -5:0 позволил квалифицироваться украинском в 1/8 финала.
Соперником национальной команды больше всего станет победитель группы Е сборная Швеции.
Если Португалия испытывает разгрома от Франции или Германия - от Венгрии, тогда соперником Украины будет именно победитель группы F - Франция, Германия, Португалия.
Матч 1/8 финала с участием Украины состоится в Глазго 29 июня.
Сборная Украины на Евро проиграла Нидерландам и Австрии победила Северную Македонию. С тремя очками команда Андрея Шевченко стала третьей.
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