Ищите белое полотенце – промоутер Ломаченко команде Лопеса

Василий Ломаченко проиграл в профессионалах один бой

Промоутер обладателя титулов WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко Эгис Климас отреагировал на оскорбления будущего соперника Василия, чемпиона мира по версии американца Теофимо Лопеса в адрес украинца.

"Поймите: в боксе многие бойцы ненавидят тех, кто лучше их самих. Я уверен, сейчас он любит Ричарда Комми. Откуда у Лопеса эта ненависть? Пусть оставит что-то для ринга, поскольку ему это понадобится.

И еще: пусть его угол позаботится, чтобы белое полотенце тоже было под рукой, потому что оно понадобится", - цитирует Климаса "Телеграф".

Белое полотенце выбрасывают тренеры в случае, если их боксер уже не может продолжать поединок.

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Предположительно бой Ломаченко - Лопес должен состояться или 11, или 18 апреля в Нью-Йорке.