Иранский режим казнил чемпиона из классической борьбы

27-летнего борца Навида Афкари казнили за решения властей Ирана в деле о его участии в убийстве агента безопасности.

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Афкари вместе с братьями участвовал в митинге против правительства, после чего их арестовали и предъявили серьезные обвинения в создании спецгрупп для свержения режима и убийстве агента безопасности. Об этом сообщает glavcom

27-летний спортсмен получил два смертных приговора и 74 удара плетью. Вместе с ним были осуждены два его брата - Вахид и Хабиб. Первый получил 54 лет заключения, второй - 27 лет.

Афкари обращался за помощью к Всемирному агентства по правам человека. Он рассказал, что показания давал под пытками. Также президент США Дональд Трамп реагировал на данное дело, заявив, что Афкари просто вышел на митинг против властей страны в связи со стремительным ухудшением ситуации и инфляции в экономике в стране, а также просил сохранить жизнь парню.

Несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, приговор был приведен в исполнение.

Дело Афкари уже вызвало широкий резонанс в обществе.

"Очень печальная новость - кара борца Навида Афкари в Иране. МОК шокирован сегодняшним заявлением. Президент МОК Томас Бах на неделе лично обращался в Верховный лидера и президента Ирана и просил пощады для Навида Афкари, уважая при этом суверенитет Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

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По данным журналистов, в связи смертью Афкари, внутри страны возобновились дискуссии об отмене смертной казни.