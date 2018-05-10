Интерес со стороны английских клубов? Это совершенно нормально - Фонсека

Фонсека прокомментировал победу над "Динамо". Фото: ФК "Шахтер"

В финале Кубка Украины "Шахтер" на "Днепр-Арене" обыграл "Динамо" (2:0) и в 12-й раз в своей истории завоевал этот трофей. На послематчевой пресс-конференции наставник "горняков" Паулу Фонсека дал оценку игре, а также поделился планами на будущее.

"Прежде всего, отмечу отличное зрелище: полный стадион, фантастическая атмосфера, болельщики поддерживали свои команды - замечательный праздник! Соперники уважали друг друга, не возникло конфликтов и проблем. Хочу похвалить арбитров - на мой взгляд, замечательное судейство. Мы заслуженно выиграли, поскольку все 90 минут были лучше и ближе к забитым мячам. Первый тайм получился тактическим и без явных голевых моментов, а второй "Шахтер" во всех аспектах провел сильнее "Динамо". Уверен в абсолютной закономерности нашей победы.

Коваленко играл последний матч. У нас было на день меньше отдыха, чем у оппонента, поэтому хотели немного обновить команду - речь о физическом состоянии футболистов. Плюс у Алана есть ряд лучших характеристик для противостояния с "Динамо", которое быстро садится в оборону. Причина только в этом.

Относительно здоровья Алана Патрика и Бутко, то по Богдану ситуацию еще оцениваем, а в случае с Аланом был удар. На поле он почувствовал себя хуже, но сейчас все нормально.

Нужно выиграть еще один матч. Предстоит сложная встреча с "Вересом". Мы хотим победить, и если это произойдет, то в последнем туре уже не будет такой необходимости. Завтра же начинаем готовиться к ближайшему поединку.

Слухи об интересе со стороны английских клубов? Абсолютно нормально, когда существует интерес из других стран. Мы побеждаем здесь, провели отличную кампанию в Лиге чемпионов. На данный момент я полностью сфокусирован на "Шахтере". Главное для нас - выиграть чемпионат ", - цитирует португальца официальный сайт "горняков".

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В чемпионате Украины "Шахтер" находится на первом месте, оторвавшись от "Динамо" на 5 очков.