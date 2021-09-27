"Интер" возобновил интерес к Малиновскому

Малиноівский забил роскошный гол "Интеру". Фото: Reuters

Гол и отличная игра 28-летнего Руслана Малиновского в матче с "Интером" пробудили угасший было интерес к украинцу со стороны руководства миланского клуба, сообщает Calciomercato.

Представители "Интера" выходили на агента Руслана в прошлом году, но тогда до конкретного предложения дело не дошло. Возможно, в этот раз потенциальный покупатель будет действовать более решительно.

Срок действия нынешнего контракта украинца с "Аталантой" истекает летом 2023 года. Согласно данным Transfermarkt, сегодняшняя стоимость Малиновского составляет €30 млн.

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В этом чемпионате Италии украинец сыграл шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Однако тренер сборной Украины Александр Петраков отказался вызывать Малиновского на два предстоящих матча отбора к Кубку мира со сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.