"Интер" возобновил интерес к Малиновскому

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 900
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 675
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1989
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 954
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1152
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 405
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4446
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3375
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 225
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Лучший хоккеист Украины показал расистский жест
Лучший хоккеист Украины показал расистский жест
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Поражение Моуриньо и возвращение "нового Месси": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Поражение Моуриньо и возвращение "нового Месси": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Невероятный гол боковыми ножницами забили в Чили
Невероятный гол боковыми ножницами забили в Чили
Интервью
1/5
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 252
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3294
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 792
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2673
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1332
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 504
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
понедельник, 27 сентября 2021 16:10

"Интер" возобновил интерес к Малиновскому

  Комментировать
&quot;Интер&quot; возобновил интерес к Малиновскому
Малиноівский забил роскошный гол "Интеру". Фото: Reuters

Гол и отличная игра 28-летнего Руслана Малиновского в матче с "Интером" пробудили угасший было интерес к украинцу со стороны руководства миланского клуба, сообщает Calciomercato.

Представители "Интера" выходили на агента Руслана в прошлом году, но тогда до конкретного предложения дело не дошло. Возможно, в этот раз потенциальный покупатель будет действовать более решительно.

Срок действия нынешнего контракта украинца с "Аталантой" истекает летом 2023 года. Согласно данным Transfermarkt, сегодняшняя стоимость Малиновского составляет €30 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какой клуб хотел приобрести Малиновского

В этом чемпионате Италии украинец сыграл шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Однако тренер сборной Украины Александр Петраков отказался вызывать Малиновского на два предстоящих матча отбора к Кубку мира со сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Интер" возобновил интерес к Малиновскому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

В Киеве начали расстреливать евреев

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 29323
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 12105
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 8064
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 6381
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 6345
Спорт
Лучший хоккеист Украины показал расистский жест
Лучший хоккеист Украины показал расистский жест
 Просмотров: 378
Усик победил Джошуа в желто-синих перчатках с надписями "Симферополь" и "Украина"
Усик победил Джошуа в желто-синих перчатках с надписями "Симферополь" и "Украина" Просмотров: 360
Стало известно, какой клуб хотел приобрести Малиновского
Стало известно, какой клуб хотел приобрести Малиновского Просмотров: 189
У "Динамо" нет никаких шансов против "Баварии "- Сабо
У "Динамо" нет никаких шансов против "Баварии "- Сабо Просмотров: 234
Суркис рассказал о планах Луческу
Суркис рассказал о планах Луческу Просмотров: 306
Больше всего комментируют
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
1
В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"
1
В Киеве начали расстреливать евреев
Голосов: 48
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть