"Интер" легко обыграл "Удинезе"

Корреа забил дважды. Фото: Reuters

В матче 11-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Интер" принимал "Удинезе". Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 60-й минуте встречи счёт открыл полузащитник "Интера" Хоакин Корреа. Результативную передачу отдал защитник миланской команды Алессандро Бастони. Через 8 минут Корреа оформил дубль, забив гол после передачи защитника Дензела Дюмфриса.

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Миланский "Интер" набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. "Удинезе" (11) — на 14-м месте. Лидером соревнований является "Наполи", в 10 встречах набравший 28 очков.