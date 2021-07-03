"Интер" купит обидчика сборной Украины

Думфрис стал открытием Евро. Фото: goal.com

Защитник сборной Нидерландов и ПСВ Дензел Думфрис может продолжить карьеру в Серии А. Об этом сообщает De Telegraaf.

Трансфер 25-летнего футболиста хочет выкупить миланский "Интер". Стороны уже вступили в переговоры и близки к сделки.

Думфрис стал автором решающего третьего гола в ворота сборной Украины в Амстердаме – 3:2.

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В минувшем сезоне Думфрис сыграл 41 матч, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт защитника с ПСВ рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.