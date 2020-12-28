"Интер" интересуется вратарем "Шахтера"

Анатолий Трубин проявил себя в ЛЧ. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянский "Интер" проявляет интерес к вратарю "Шахтера" 19-летнему Анатолию Трубину.

Украинский голкипер удивил руководство миланского клуба своей игрой в очных встречах "горняков" против "нерадзурри" в рамках Лиги чемпионов: 2 матча завершились со счетом 0:0, сообщает Calciomercato.

Также "Интер" рассматривает кандидатуру вратаря "Удинезе" Хуана Муссо, но его цена составляет €30 млн.

Transfermarkt оценивает Трубина в €800 тыс. Контракт вратаря с "горняками" действует до 2024 года.

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Анатолий Трубин в текущем сезоне смог выиграть конкуренцию у Андрея Пятова за место основного вратаря "Шахтера".