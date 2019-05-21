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вторник, 21 мая 2019 15:00

"Интер" готовит обмен звездами с "Манчестер Юнайтед"

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&quot;Интер&quot; готовит обмен звездами с &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Миланский "Интер" хочет видеть форварда Лукаку в своем составе. Фото: Reuters

Миланский "Интер" не покидает надежд подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Ромела Лукаку и готовит новое предложение для английского гранда.

"Нерадзурри" не хотят платить полную стоимость бельгийского гренадера и нашли вариант с обменом, сообщает FCInterNews.

"Интер" готов отдать за Лукаку 30 млн евро плюс атакующий полузащитник Иван Перишич, который давно находится в сфере интересов манкунианцев. По информации издания, реализация этого плана имеет несколько целей: подписать форварда, который нравится вероятном руководителю "Интера" в новом сезоне Антонио Конте, сэкономить деньги на другие трансферы и выполнить обещание перед хорватом, который давно хотел перебраться в АПЛ.

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В сезоне 2018/19 Иван Перишич провел 33 матча в Серии А, в которых забил 8 мячей. А Ромел Лукак сыграл 32 матча в Премьер-лиге и забил 12 голов.

https://football24.ua
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