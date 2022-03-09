Инновации от УЕФА. Чемпионат Европы хотят расширить до 32-х сборных

 
Ексклюзивы
1/5
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 513
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 360
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2880
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 5958
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3699
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 387
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12717
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2295
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
5
8
6
6
5
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
&quot;Stop war&quot; - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
Видео
Все видео
Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом
Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом
Бывший форвард "Динамо" забил впервые за три года
Бывший форвард "Динамо" забил впервые за три года
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 6849
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3042
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 585
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1251
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2718
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 522
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 12:10

Инновации от УЕФА. Чемпионат Европы хотят расширить до 32-х сборных

  Комментировать
Инновации от УЕФА. Чемпионат Европы хотят расширить до 32-х сборных
Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует расширить чемпионат Европы до 32-х команд с 2028 года, когда турнир будут принимать Великобритания и Ирландия.

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) выступает против такого новшества, сообщает Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дисквалификация России может помочь сборной Украины по футболу попасть на Евро-2022

В 2016 году УЕФА увеличил количество участников финальной части с 16-ти до 24-х команд, а теперь планирует, чтобы до конца десятилетия было привлечено не менее 32-х из 55-ти стран-членов организации.

Хотя будет создана рабочая группа и проведено экономическое обоснование, планы имеют серьезную поддержку среди руководителей.

Были проведены консультации с заинтересованными сторонами по всему континенту, и планируется внести изменения через шесть лет. Пока не ясно, будет ли это означать большее количество матчей на самом турнире. Варианты обсуждаются.

Глава PFA Махета Моланго считает, что эти предложения, скорее всего, помешают качеству Евро, пострадают как игроки, так и болельщики.

ФИФА официально выгнала Россию с отбора на ЧМ-2022 из-за войны в Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инновации от УЕФА. Чемпионат Европы хотят расширить до 32-х сборных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 57104
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 48313
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 35926
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 25539
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 25213
Спорт
У "патриота" Тимощука отберут все титулы и тренерскую лицензию - заявление УАФ
У "патриота" Тимощука отберут все титулы и тренерскую лицензию - заявление УАФ Просмотров: 198
"Я буду биться" - Ребров заявил о готовности взять в руки оружие и воевать с РФ
"Я буду биться" - Ребров заявил о готовности взять в руки оружие и воевать с РФ Просмотров: 459
Еще две награды для Украины и медальный зачет Паралимпиады после пятого дня
Еще две награды для Украины и медальный зачет Паралимпиады после пятого дня Просмотров: 234
Битва "Реала" и ПСЖ в Мадриде: анонс матчей 1/8 Лиги чемпионов
Битва "Реала" и ПСЖ в Мадриде: анонс матчей 1/8 Лиги чемпионов Просмотров: 108
"Вы уже выиграли эту войну" - обращение легионеров-легенд "Динамо"
"Вы уже выиграли эту войну" - обращение легионеров-легенд "Динамо" Просмотров: 369
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
3
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
2
Смерть Киреева: в ОП рассказали детали гибели участника первых переговоров
1
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Голосов: 1523
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть