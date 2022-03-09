Инновации от УЕФА. Чемпионат Европы хотят расширить до 32-х сборных

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Союз европейских футбольных ассоциаций планирует расширить чемпионат Европы до 32-х команд с 2028 года, когда турнир будут принимать Великобритания и Ирландия.

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) выступает против такого новшества, сообщает Daily Mail.

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В 2016 году УЕФА увеличил количество участников финальной части с 16-ти до 24-х команд, а теперь планирует, чтобы до конца десятилетия было привлечено не менее 32-х из 55-ти стран-членов организации.

Хотя будет создана рабочая группа и проведено экономическое обоснование, планы имеют серьезную поддержку среди руководителей.

Были проведены консультации с заинтересованными сторонами по всему континенту, и планируется внести изменения через шесть лет. Пока не ясно, будет ли это означать большее количество матчей на самом турнире. Варианты обсуждаются.

Глава PFA Махета Моланго считает, что эти предложения, скорее всего, помешают качеству Евро, пострадают как игроки, так и болельщики.

ФИФА официально выгнала Россию с отбора на ЧМ-2022 из-за войны в Украине. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.