Идут туда же, где корабль. ФИФА официально выгнала Россию с отбора на ЧМ-2022

Фото: ФИФА

Мужская сборная России точно не сыграет на чемпионате мира 2022 по футболу в Катаре.

О своем решении сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

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"После решения от 28 февраля 2022 года, принятого совместно с Исполнительным комитетом УЕФА, отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА, бюро организационного комитета ФИФА решило, что Польша получит путевку в финал, в котором они встретятся с победителем матча между Швецией и Чехией", - говорится в сообщении.

Таким образом, полуфинальный стыковой матч между Россией и Польшей не состоится. Страны-агрессора на ЧМ-2022 точно не будет.

Также ФИФА подтвердила, что стыковой матч Шотландия - Украина перенесен на июнь.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Матч Шотландия - Украина был запланирован на 24 марта. Победитель этого поединка сыграет с победителем пары Австрия - Уэльс за право поехать на чемпионат мира. ЧМ-2022 состоится 21 ноября - 18 декабря в Катаре.