Идут туда же, где корабль. ФИФА официально выгнала Россию с отбора на ЧМ-2022

 
Ексклюзивы
1/5
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 225
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2106
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 4905
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3546
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 378
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12555
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2394
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2205
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3186
Фото
Все фото
8
6
6
5
8
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
&quot;Stop war&quot; - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
"Stop war" - европейские футбольные клубы поддерживают Украину
&quot;Мамкин историк&quot; - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
"Мамкин историк" - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
Видео
Все видео
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом
Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом
Бывший форвард "Динамо" забил впервые за три года
Бывший форвард "Динамо" забил впервые за три года
Украинский пьедестал. Как награждали наших парабиатлонистов в Пекине-2022
Украинский пьедестал. Как награждали наших парабиатлонистов в Пекине-2022
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 4797
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2979
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 540
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1152
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2691
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 297
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
вторник, 08 марта 2022 21:29

Идут туда же, где корабль. ФИФА официально выгнала Россию с отбора на ЧМ-2022

  Комментировать
Идут туда же, где корабль. ФИФА официально выгнала Россию с отбора на ЧМ-2022
Фото: ФИФА

Мужская сборная России точно не сыграет на чемпионате мира 2022 по футболу в Катаре.

О своем решении сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотят играть против Польши. Хотят играть против Польши. ФИФА до сих пор не дисквалифицировал сборную России

"После решения от 28 февраля 2022 года, принятого совместно с Исполнительным комитетом УЕФА, отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА, бюро организационного комитета ФИФА решило, что Польша получит путевку в финал, в котором они встретятся с победителем матча между Швецией и Чехией", - говорится в сообщении.

Таким образом, полуфинальный стыковой матч между Россией и Польшей не состоится. Страны-агрессора на ЧМ-2022 точно не будет.

Также ФИФА подтвердила, что стыковой матч Шотландия - Украина перенесен на июнь.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Матч Шотландия - Украина был запланирован на 24 марта. Победитель этого поединка сыграет с победителем пары Австрия - Уэльс за право поехать на чемпионат мира.

ЧМ-2022 состоится 21 ноября - 18 декабря в Катаре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Идут туда же, где корабль. ФИФА официально выгнала Россию с отбора на ЧМ-2022». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 54881
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 33782
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 27864
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 23325
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 20182
Спорт
Шотландия согласилась перенести матч плей-офф ЧМ-2022 с Украиной
Шотландия согласилась перенести матч плей-офф ЧМ-2022 с Украиной Просмотров: 135
"Человек обос*ался" - Алиев и Левченко раскритиковали украинских футболистов в России
"Человек обос*ался" - Алиев и Левченко раскритиковали украинских футболистов в России Просмотров: 675
"Они защищают свои семьи, нацию" - Усиком и Ломаченко гордятся в боксерском мире
"Они защищают свои семьи, нацию" - Усиком и Ломаченко гордятся в боксерском мире Просмотров: 351
"Путин – военный преступник, который должен понести наказание" - Жеваго
"Путин – военный преступник, который должен понести наказание" - Жеваго 1 Просмотров: 513
Фонд Свитолиной поможет украинским теннисистам уехать в Европу
Фонд Свитолиной поможет украинским теннисистам уехать в Европу Просмотров: 90
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
Голосов: 1325
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть