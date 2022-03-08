Шотландия согласилась перенести матч плей-офф ЧМ-2022 с Украиной

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2022 года по футболу между Шотландией и Украиной перенесен.

Продолжаются обсуждения о новой дате. Самым вероятным вариантом является июнь, утверждает BBC.

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Бывший помощник тренера сборной Шотландии Марк МакГи согласен с решением перенести поединок.

По его словам, национальная команда Украины заслуживает шанса как можно лучше подготовиться к предстоящему матчу.

"Я думаю, что это правильно. И не думаю, что у кого-то в Шотландской футбольной ассоциации будут с этим проблемы", - отметил МакГи.

После вторжения РФ на территорию Украины большинство футболистов нашей сборной находятся дома. Исключениями являются только те игроки, которые выступают в европейских чемпионатах. Матч Шотландия - Украина был запланирован на 24 марта. Победитель этого поединка сыграет с победителем пары Австрия - Уэльс за право поехать на чемпионат мира.