"Ингулец" показал видео нового стадиона

"Ингулец" занимает 14 место в таблице. Фото: "Ингулец"

Пресс-служба клуба УПЛ "Ингулец" из Петрово поделилась атмосферным видео с квадрокоптера. На нем показаны два стадиона.

На YouTube-канале петровского клуба появилось небольшое видео со старой и новой ареной, снятыми с высоты птичьего полета.

"Ингулец" был основан в 2013 года президентом одного из крупнейших аграрных предприятий в Кировоградской области Александром Поворознюком. В 2015 году клуб дебютировал во Второй лиге, четыре года спустя дошел до финала Кубка Украины, а в прошлом году дебютировал в элитном дивизионе украинского футбола.

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Население поселка Петрово составляет семь тысяч человек, а так как старый стадион не соответствует регламентным нормам УПЛ, "Ингулец" вынужден проводить домашние игры в Кропивницком. Открытие нового стадиона запланировано на матч из "Динамо".