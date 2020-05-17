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воскресенье, 17 мая 2020 18:25

"Ингулец" подаст в суд, если чемпионат не доиграют

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&quot;Ингулец&quot; подаст в суд, если чемпионат не доиграют
Ингулец рвется в Премьер-лигу

"Ингулец" из Петрово выступает за доигрывание сезона в Первой лиге. В клубе считают, что обладателей путевки в элиту должны определять по спортивному принципу.

"Ингулец" последовательно отстаивает позицию: доигровка чемпионата – это единственно справедливый способ определения победителя и призеров текущего сезона". Об этом сообщает "Спортарена".

"Возможный вариант досрочного завершения сезона станет откровенным плевком в сторону собственников и инвесторов клубов ПФЛ, которые вкладывают собственные заработанные ресурсы. Спортивный принципа ведения борьбы и определения сильнейшего на футбольном поле окажется под сомнением".

В клубе не исключают вариант обращения в высшие спортивные инстанции, включая Спортивный суд в Лозанне, если турнир досрочно завершат.

Ранее президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что чемпионат Первой лиги необходимо доиграть тем командам, которые претендуют на выход в УПЛ, а коронавирус не должен был поводом для досрочного завершения сезона. Президент отметил, что клуб будет до последнего бороться за право доиграть турнир.

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"Ингулец" занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 37 очков и отставая на 2 очка от лидера Руха. Еще три команды (Агробизнес, Минай, Оболонь-Бровар) имеют равное количество очков с командой из Петрово.

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