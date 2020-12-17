"Ингульцу" засчитали техническое поражение за несыгранный матч против "Шахтера"

Команда Луиша Каштру приблизилась к "Динамо" на 1 очко. Фото: ФК "Шахтер"

Контрольно дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола засчитал "Ингульцу" техническое поражение за мтач 13-го тура УПЛ против "Шахтера".

В КДК установил вину клуба с Петрово в необеспечении подготовки поля стадиона "Зирка" в Кропивницком до матча, сообщает официальный сайт УАФ

Поражение зачислено в соответствии с ч. 6 ст.10 регламента УПЛ. Также "Ингулец" оштрафован на 50 тысяч гривен.

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Матч 13-го тура УПЛ между "Ингулец" и "Шахтером" не состоялся из-за плохого состояния поля. Газон стадиона звезда не была покрыта специальной пленкой и бездействовал подогрев.