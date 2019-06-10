Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком

Президент УЕФА Чеферин опроверг возможные изменения в Лиге чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление относительно информации об изменении формата Лиги чемпионов.

"Никаких конкретных предложений по возможным изменениям в Лиге Чемпионов не существует. Обсуждение этой темы ведутся только на консультационной основе. Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА", - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Также своим мнением по вопросу в интервью "Spiegel" поделился президент УЕФА Александр Чеферин: "Если хотите мое мнение, то ничего вообще не должно меняться. Футбол - это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в мире.

Лига чемпионов - глобальный турнир. Он становится все популярнее и популярнее в Китае, в США. В Европе вряд ли от него можно получить что-то еще

ECA представила нам свое предложение. После этого мы сразу же прекратили разговоры о том, что УЕФА думает о проведении матчей еврокубков на выходных. Этого не случится. Теперь все снова драматизируется иным образом.

Что касается гарантированного участия крупных клубов в Лиге чемпионов, то конечно, этого не должно быть. Но они и так всегда там. А вот средние клубы после возможной реформы действительно могли бы получить выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована "

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Напомним, что по так называемым новым форматом турнира на групповом этапе будут формироваться четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей. Пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий сезон ЛЧ. При этом матче не будут проводиться в выходные, чтобы не вступать в конфликт с национальными чемпионатами.