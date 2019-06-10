Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком

 
Ексклюзивы
1/5
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 333
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2232
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4752
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 396
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1890
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4600
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43500
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
16
10
10
15
8
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Видео
Все видео
Украина минимально обыграла Лксембург
Украина минимально обыграла Лксембург
Украина на последних минутах вырвала победу над Люксембургом
Украина на последних минутах вырвала победу над Люксембургом
Что едят игроки сборной Украины
Что едят игроки сборной Украины
Роналду остановил автобус сборной Португалии, чтобы обнять больного мальчика
Роналду остановил автобус сборной Португалии, чтобы обнять больного мальчика
Надаль выиграл "Ролан Гаррос-2019"
Надаль выиграл "Ролан Гаррос-2019"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2808
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4968
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 540
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 756
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 12:00

Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком

  Комментировать
Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком
Президент УЕФА Чеферин опроверг возможные изменения в Лиге чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление относительно информации об изменении формата Лиги чемпионов.

"Никаких конкретных предложений по возможным изменениям в Лиге Чемпионов не существует. Обсуждение этой темы ведутся только на консультационной основе. Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА", - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Также своим мнением по вопросу в интервью "Spiegel" поделился президент УЕФА Александр Чеферин: "Если хотите мое мнение, то ничего вообще не должно меняться. Футбол - это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в мире.

Лига чемпионов - глобальный турнир. Он становится все популярнее и популярнее в Китае, в США. В Европе вряд ли от него можно получить что-то еще

ECA представила нам свое предложение. После этого мы сразу же прекратили разговоры о том, что УЕФА думает о проведении матчей еврокубков на выходных. Этого не случится. Теперь все снова драматизируется иным образом.

Что касается гарантированного участия крупных клубов в Лиге чемпионов, то конечно, этого не должно быть. Но они и так всегда там. А вот средние клубы после возможной реформы действительно могли бы получить выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована "

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер легендарный президент УЕФА

Напомним, что по так называемым новым форматом турнира на групповом этапе будут формироваться четыре группы по восемь команд, что позволит увеличить количество еврокубковых матчей. Пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий сезон ЛЧ. При этом матче не будут проводиться в выходные, чтобы не вступать в конфликт с национальными чемпионатами.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 25985
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 24716
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 24535
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 22161
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому
Вакарчук сделал первое замечание Зеленскому 3 Просмотров: 18506
Спорт
Фонсека ушел с поста тренера "Шахтера"
Фонсека ушел с поста тренера "Шахтера" Просмотров: 162
Российских баскетболистов обокрали посреди матча
Российских баскетболистов обокрали посреди матча Просмотров: 144
"Реал" готовит трансфер одного из героев Лиги наций
"Реал" готовит трансфер одного из героев Лиги наций Просмотров: 135
Зинченко стыдно за поцелуй с журналисткой
Зинченко стыдно за поцелуй с журналисткой Просмотров: 567
Бывший футболист сборной Украины поддержал узника Кремля Сенцова
Бывший футболист сборной Украины поддержал узника Кремля Сенцова Просмотров: 117
Больше всего комментируют
29
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
28
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
23
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
7
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 35
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua