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понедельник, 02 сентября 2019 20:11

Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания

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Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания
Харшита Равтани и Ванш Бхатиа смогли набрать только 5 баллов

Индийские фигуристы установили антирекорд в фигурном катаные.

Харшита Равтани и Ванш Бхатиа, выступающие в танцах на льду, установили антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде.

Судьи оценили прокат ритмического танца в 5 баллов - 2,08 балла спортсмены получили за технику, 2,92 - за компоненты. Например победители Ейвонли Нгуен / Вадим Колесник (США) набрали 66,17.

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К выступлению дуэта из Индии худший результат в ритм-танцы составил 21,44 балла. Антирекорд принадлежал венгерскому дуэту Реки Стаудт и Мате Стаудту.

https://sport.ua
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