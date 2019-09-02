Индийские фигуристы получили низкие оценки за всю историю фигурного катания

Харшита Равтани и Ванш Бхатиа смогли набрать только 5 баллов

Индийские фигуристы установили антирекорд в фигурном катаные.

Харшита Равтани и Ванш Бхатиа, выступающие в танцах на льду, установили антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде.

Судьи оценили прокат ритмического танца в 5 баллов - 2,08 балла спортсмены получили за технику, 2,92 - за компоненты. Например победители Ейвонли Нгуен / Вадим Колесник (США) набрали 66,17.

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К выступлению дуэта из Индии худший результат в ритм-танцы составил 21,44 балла. Антирекорд принадлежал венгерскому дуэту Реки Стаудт и Мате Стаудту.