Игроку "Ромы" разбили монетой голову

Несмотря на травму головы Пеллегрини вернулся на поле. Фото: рейтер

Итальянская "Рома" в 5 туре Лиги Европы сыграла на выезде против турецкого "Истанбул Башакшехир". В этом матче полузащитник Лоренцо Пеллегрини получил травму - ему разбили голову монетой, которую бросили с трибун.

Неприятный инцидент в матче произошел на 54-й минуте встречи. Игрок раз в этот момент готовился подать угловой, как в его голову прилетел металлический предмет.

Пеллегрини оказали помощь за пределами поля. Однако он вернулся в игру, сообщает "24 канал"

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Матч завершился победой команды Пауло Фонсеки 3: 0. На счету Пеллегрини - две голевых передачи.