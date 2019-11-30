Игроку "Ромы" разбили монетой голову

Итальянская "Рома" в 5 туре Лиги Европы сыграла на выезде против турецкого "Истанбул Башакшехир". В этом матче полузащитник Лоренцо Пеллегрини получил травму - ему разбили голову монетой, которую бросили с трибун.
Неприятный инцидент в матче произошел на 54-й минуте встречи. Игрок раз в этот момент готовился подать угловой, как в его голову прилетел металлический предмет.
Пеллегрини оказали помощь за пределами поля. Однако он вернулся в игру, сообщает "24 канал"
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Матч завершился победой команды Пауло Фонсеки 3: 0. На счету Пеллегрини - две голевых передачи.
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