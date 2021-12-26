Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество

Браун остался без части зуба. Фото: "Бостон"

Забавный случай произошел во время рождественского матча между "Бостоном" и "Милуоки".

Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум в борьбе за подбор ударил локтем одноклубника Джейлена Брауна. Этим ударом баскетболист сломал своему партнеру по команде зуб.

Браун смог возвратиться на площадку и продолжить игру. Комментатор даже пошутил над неудачником, сопроводив фразой: "Счастливого Рождества"!

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Поединок завершился победой "Милуоки" – 113:117. В НБА играют двое украинцев – Алексей Лень из "Сакраменто Кингз" и Святослав Михайлюк из "Торонто Репторз".