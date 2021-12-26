Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 378
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 1872
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
3 Просмотров: 2151
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 900
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 711
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1026
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 2187
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 702
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 10962
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 522
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед
Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны
Знаменитый английский Boxing Day не останавливали даже во время войны
Малиновский поздравил болельщиков "Аталанты" по-украински
Малиновский поздравил болельщиков "Аталанты" по-украински
Хамское поведение Яремчука. "Бенфіка" вилетіла із Кубка Португалії
Хамское поведение Яремчука. "Бенфіка" вилетіла із Кубка Португалії
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 450
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1485
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1170
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 621
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2196
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 891
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
понедельник, 27 декабря 2021 07:11

Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество

  Комментировать
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Браун остался без части зуба. Фото: "Бостон"

Забавный случай произошел во время рождественского матча между "Бостоном" и "Милуоки".

Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум в борьбе за подбор ударил локтем одноклубника Джейлена Брауна. Этим ударом баскетболист сломал своему партнеру по команде зуб.

Браун смог возвратиться на площадку и продолжить игру. Комментатор даже пошутил над неудачником, сопроводив фразой: "Счастливого Рождества"!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Швейцарии двое хоккеистов провалились под лед

Поединок завершился победой "Милуоки" – 113:117. В НБА играют двое украинцевАлексей Лень из "Сакраменто Кингз" и Святослав Михайлюк из "Торонто Репторз".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Эскорт, какаяразница&quot;: откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
"Эскорт, какаяразница": откровенное декольте помощницы замминистра образования наделало шум в сетях
13
 1 Просмотров: 16911
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские &quot;гарантии безопасности&quot;
Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности" Просмотров: 12655
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс
Российские оккупанты на Донбассе применили противоракетный комплекс Просмотров: 10413
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 8586
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину
Журналист Роман Цымбалюк вернулся из России в Украину 1 Просмотров: 7470
Спорт
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
 Просмотров: 450
Зинченко принял участие в разгроме "Лестера"
Зинченко принял участие в разгроме "Лестера" Просмотров: 441
Украинский голкипер может перебраться в Польшу
Украинский голкипер может перебраться в Польшу Просмотров: 414
Президент "Барселоны" пробует сорвать трансфер Холанда в "Реал"
Президент "Барселоны" пробует сорвать трансфер Холанда в "Реал" Просмотров: 387
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию
Ломаченко отправил олимпийские медали в Россию 1 Просмотров: 8586
Больше всего комментируют
17
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
5
Данилов назвал "тяжелое место" Украины, через которое Россия может начать вторжение
3
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
2
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2
На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду
Голосов: 918
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть